Repubblica dedica due pagine alla ricostruzione della Guardia di Finanza a proposito dell’operazione Osimhen, l’acquisto del nigeriano dal Lille avvenuto nell’estate 2020 e per cui adesso De Laurentiis e Chiavelli rischiano di essere rinviati a giudizio per falso in bilancio. Repubblica dedica ampio spazio alla trattativa. Dai documenti della Finanza emerge che Napoli e Lille hanno cercato dal primo momento di trovare contropartite adeguate per l’operazione. Hanno provato con Leandrinho, con Llorente, fino ad arrivare a Karnezis e ai tre giovani della Primavera che mai sono andati a giocare in Francia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, l’ultimatum di De Laurentiis per Osimhen: la situazione
De Laurentiis, scacco matto al Galatasaray: Ecco come ha "incastrato" Osimhen
Osimhen, ottimismo in Turchia, ma De Laurentiis detta le condizioni
"De Laurentiis si è reso conto di dover fare gli investimenti e la vicenda Osimhen può sbloccarsi oppure no. Per ora non c'è l'offerta. Per Victor c’è il mercato arabo che chiude ad inizio ottobre oppure resta fuori fino a gennaio. Successe a Milik a Napoli". - facebook.com Vai su Facebook
DE LAURENTIIS - L'avvocato Contrada: "Caso Osimhen-Manolas? “Accettata la nostra richiesta di rinvio, ecco le ultime" https://ift.tt/TVftBlW - X Vai su X
Osimhen, l’sms di De Laurentiis a Giuntoli: «Se alla fine sono 70 meno 20, per me va bene» (Repubblica) - La mail del Lille: «Questo vi permette di pagare per Osimhen un prezzo inferiore ma con un valore nominale necessario per chiudere» ... ilnapolista.it scrive
ULTIM’ORA – Operazioni Manolas/Osimhen: dal legale di ADL chiesto e ottenuto il rinvio! - Nella mattinata odierna, Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato dal gup di Roma in merito alle operazioni relative ... ilnapolionline.com scrive