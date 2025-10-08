Osimhen l’sms di De Laurentiis a Giuntoli | Se alla fine sono 70 meno 20 per me va bene Repubblica

Repubblica dedica due pagine alla ricostruzione della Guardia di Finanza a proposito dell’operazione Osimhen, l’acquisto del nigeriano dal Lille avvenuto nell’estate 2020 e per cui adesso De Laurentiis e Chiavelli rischiano di essere rinviati a giudizio per falso in bilancio. Repubblica dedica ampio spazio alla trattativa. Dai documenti della Finanza emerge che Napoli e Lille hanno cercato dal primo momento di trovare contropartite adeguate per l’operazione. Hanno provato con Leandrinho, con Llorente, fino ad arrivare a Karnezis e ai tre giovani della Primavera che mai sono andati a giocare in Francia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

