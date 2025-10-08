Osimhen la Procura Figc conosceva le prove della Finanza ma non ha voluto riaprire il caso De Laurentiis Repubblica

Ilnapolista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Repubblica dedica due pagine all’informativa della Finanza sul caso Osimhen. Caos che adesso è all’esame della Procura della Repubblica che ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli (amministratore delegato) per falso in bilancio. Scrive Repubblica: Un’operazione da 50 milioni in contanti più 20 milioni in calciatori, che, secondo la procura di Roma, poggia su basi fragili. Le contropartite tecniche — valutate a cifre gonfiate — sarebbero servite solo a generare plusvalenze fittizie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

