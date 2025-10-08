Osimhen il Lille al Napoli | Pagherete a prezzo inferiore ma con valore nominale necessario per chiudere
L'informativa della Guardia di Finanza nelle carte dell'inchiesta penale sull'affare Osimhen tra Napoli e Lille: secondo la Procura romana, le comunicazioni tra i due club sarebbero la prova chiara della natura artificiosa dell'operazione, con valutazioni gonfiate allo scopo di generare plusvalenze fittizie da mettere a bilancio. Definitivamente chiuso invece il fronte sportivo: il Napoli non rischia più niente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Osimhen, la Procura Figc conosceva le prove della Finanza ma non ha voluto riaprire il caso De Laurentiis (Repubblica) C'è la mail del Lille in cui si pala di valore di facciata. Per la Procura è la pistola fumante, per la Figc no. Gli sms e le mail tra De Laurentiis,
Consiglio la lettura #Osimhen #Napoli #Lille #Plusvalenze #Juventus
Osimhen, il Lille al Napoli: "Pagherete a prezzo inferiore, ma con valore nominale necessario per chiudere" - L'informativa della Guardia di Finanza nelle carte dell'inchiesta penale sull'affare Osimhen tra Napoli e Lille: secondo la Procura romana, le comunicazioni
Osimhen, l’sms di De Laurentiis a Giuntoli: «Se alla fine sono 70 meno 20, per me va bene» (Repubblica) - La mail del Lille: «Questo vi permette di pagare per Osimhen un prezzo inferiore ma con un valore nominale necessario per chiudere» ... Lo riporta ilnapolista.it