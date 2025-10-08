Osimhen il Lille al Napoli | Pagherete a prezzo inferiore ma con valore nominale necessario per chiudere

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'informativa della Guardia di Finanza nelle carte dell'inchiesta penale sull'affare Osimhen tra Napoli e Lille: secondo la Procura romana, le comunicazioni tra i due club sarebbero la prova chiara della natura artificiosa dell'operazione, con valutazioni gonfiate allo scopo di generare plusvalenze fittizie da mettere a bilancio. Definitivamente chiuso invece il fronte sportivo: il Napoli non rischia più niente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

