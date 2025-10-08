Orrore a Sondrio | le stacca l’orecchio a morsi e la violenta | arrestato maliano

La vittima aveva il volto tumefatto, l'orecchio staccato a morsi, profonde lacerazioni sul corpo e sangue che le colava dagli occhi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Orrore a Sondrio: donna presa a morsi e rapinata mentre torna a casa, arrestato 24enne del Mali

Orrore a Sondrio: donna aggredita, violentata e mutilata per strada

