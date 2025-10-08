Orrore a Sondrio | donna aggredita violentata e mutilata per strada

Trovata riversa sull'asfalto, il volto coperto di sangue e un orecchio staccato a morsi. È la scena agghiacciante che si è presentata ai soccorritori di via Morbegno, a Sondrio, dove una donna di 44 anni è stata violentata, picchiata selvaggiamente e rapinata mentre tornava a casa dal lavoro. L'aggressione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, ha portato all'arresto di un 24enne originario del Mali, ospite di un centro di accoglienza a Colorina, in Valtellina. Sul giovane pendono accuse gravissime: violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. Una violenza di inaudita ferocia.

