Orrore a Sondrio | donna aggredita violentata e mutilata per strada
ABBONATI A DAYITALIANEWS Trovata riversa sull’asfalto, il volto coperto di sangue e un orecchio staccato a morsi. È la scena agghiacciante che si è presentata ai soccorritori di via Morbegno, a Sondrio, dove una donna di 44 anni è stata violentata, picchiata selvaggiamente e rapinata mentre tornava a casa dal lavoro. L’aggressione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, ha portato all’arresto di un 24enne originario del Mali, ospite di un centro di accoglienza a Colorina, in Valtellina. Sul giovane pendono accuse gravissime: violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. Una violenza di inaudita ferocia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: orrore - sondrio
Orrore a Sondrio: donna presa a morsi e rapinata mentre torna a casa, arrestato 24enne del Mali
