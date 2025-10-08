Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del giorno 9 ottobre 2025
L' oroscopo di Paolo Fox del 9 ottobre 2025 è ancora guidato dalla Luna in Toro. In queste 24 ore torna un clima di calma e piacere, anche se non per tutti i segni dello zodiaco sarà così. C'è chi dovrà battagliare contro gli imprevisti della vita. Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di Paolo Fox di giovedì 9 ottobre 2025, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 9 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Venere ti incoraggia a seguire l'istinto del cuore. È il momento di chiarire i sentimenti con tranquillità, mantenendo un tono pacato. 🔗 Leggi su Ultimora.news
