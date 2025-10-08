Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 8 ottobre! La settimana entra nel vivo e questo mercoledì si presenta come una giornata di rivelazioni e piccole svolte. Dopo un inizio un po’ altalenante, oggi le stelle portano più chiarezza e concretezza. C’è voglia di risposte, di gesti autentici e di mettere un punto dove serve. La Luna, in transito in un segno d’Aria, accende la comunicazione, stimola le relazioni e dona una marcia in più a chi deve parlare, spiegarsi o proporre qualcosa di nuovo. Oroscopo di Paolo Fox, mercoledì 8 ottobre 2025, segno per segno. È il giorno ideale per affrontare conversazioni rimandate, fare il primo passo in amore o presentare un progetto che ti sta a cuore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 8 ottobre: mercoledì vivace per i Gemelli, Luna in equilibrio per la Bilancia