Oroscopo di Mercoledì 8 ottobre 2025 ?
Una giornata di scelte, intuizioni e piccoli cambiamenti. La Luna in Capricorno dona concentrazione e voglia di concretezza, mentre Mercurio favorisce dialoghi sinceri e chiarificatori. Ottimo momento per sistemare questioni pratiche o affrontare conversazioni rimandate da tempo.? Ariete Le stelle ti invitano a rallentare e valutare ogni mossa con calma. L’impulso non è il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
