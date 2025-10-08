Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 8 ottobre 2025
Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell’abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - capricorno
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 18 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 19 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 21 luglio 2025
Oroscopo del 6 ottobre 2025 Sole in Bilancia, Luna in Capricorno (fino a sera), poi entra in Acquario. Giornata di passaggio: dalla disciplina all’originalità. Mercurio in Vergine mantiene la mente lucida e pratica. Ariete: Impegni seri richiedono attenzione. - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo dall’1 al 7 ottobre: delusioni per i Bilancia; premio per i Capricorno - X Vai su X
Oroscopo di Paolo Fox di oggi 06 Ottobre 2025 per il segno Capricorno: amore, lavoro e salute - Oroscopo e previsioni di Paolo Fox per il segno Capricorno il 06 Ottobre 2025, tutte le novità in amore, lavoro e salute. Scrive napolike.it
Oroscopo di Paolo Fox del 6 ottobre: Capricorno incompreso - Sai che le prove più impegnative sono quelle che ti danno maggiore soddisfazione. ilsipontino.net scrive