Oro record supera 4000 dollari l' oncia

Servizitelevideo.rai.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

5.00 L'oro ha superato oggi per la prima volta la soglia dei 4.000 dollari l'oncia. L'oro ha raggiunto quota 4.001,11 nelle prime contrattazioni asiatiche, beneficiando del suo status di bene rifugio in un mercato perseguitato dall'incertezza, trainato dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente ma soprattutto, dal ritorno al potere di Trump. Il dato segue quello di martedì dai futures sull'oro per dicembre che hanno raggiunto al Comex, la Borsa delle materie prime di New York, i 4006 dollari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: record - supera

Superman supera nuovi record al box office con film Dc straordinario

Nintendo Switch 2 supera il record del PS4 dopo 12 anni

Nations League, Italvolley femminile da record: supera gli Stati Uniti e vola in semifinale

oro record supera 4000L'oro supera per la prima volta i 4.000 dollari l'oncia - 001,11 nelle prime contrattazioni asiatiche, beneficiand ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

oro record supera 4000Nel buio risplende l'oro, sfonda il record dei 4000 dollari. Ecco perché - L'incertezza Usa per i dazi e lo shutdown, la discesa del dollaro, gli acquisti massicci di banche centrali e gli Etf, le guerre e le crisi politiche in ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Oro Record Supera 4000