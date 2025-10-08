Oro record supera 4000 dollari l' oncia

5.00 L'oro ha superato oggi per la prima volta la soglia dei 4.000 dollari l'oncia. L'oro ha raggiunto quota 4.001,11 nelle prime contrattazioni asiatiche, beneficiando del suo status di bene rifugio in un mercato perseguitato dall'incertezza, trainato dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente ma soprattutto, dal ritorno al potere di Trump. Il dato segue quello di martedì dai futures sull'oro per dicembre che hanno raggiunto al Comex, la Borsa delle materie prime di New York, i 4006 dollari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

