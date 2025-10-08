Oro il prezzo sale ancora e supera i 4.000 dollari
(Adnkronos) – Il prezzo dell'oro sale ancora. I future, con consegna a dicembre a New York, hanno brevemente superato la soglia psicologica dei 4.000 dollari l'oncia per la prima volta nella storia. L'oro spot è aumentato di oltre il 50% dall'inizio dell'anno, rendendolo uno degli asset principali con le migliori performance a livello globale. Gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
