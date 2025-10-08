Organizzata a Spoltore una fiaccolata per la pace
Una fiaccolata per la pace è in programma a Spoltore nella giornata di venerdì 10 ottobre.«Non vogliamo e non possiamo girarci dall’altra parte di fronte alla violenza e alla crudeltà delle guerre». A dirlo è il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, nel commentare la decisione di organizzare una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: organizzata - spoltore
"' !" DA MERCOLEDI A DOMENICA, AD ATESSA, C'E' L'OKTOBERFEST Arriva in Atessa la quarta edizione di #Oktoberfest, la manifestazione organizzata dall’Associazione che si svolge, per il secondo anno, nell’area co - facebook.com Vai su Facebook
A Santa Sofia una serata per la pace con le testimonianze da Gaza - Domenica 12 ottobre, alle ore 20, a Santa Sofia viene organizzata “Una serata per la pace. Riporta forlitoday.it
Genova, fiaccolata e veglia per la pace a sostegno della popolazione di Gaza - Meta description: A Genova, sabato 27 settembre, una fiaccolata partirà da Music for Peace per sostenere Gaza e si unirà alla veglia di preghiera per la pace in Cattedrale guidata dall’arcivescovo Tas ... Scrive ligurianotizie.it