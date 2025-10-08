Organizzata a Spoltore una fiaccolata per la pace

Una fiaccolata per la pace è in programma a Spoltore nella giornata di venerdì 10 ottobre.«Non vogliamo e non possiamo girarci dall’altra parte di fronte alla violenza e alla crudeltà delle guerre». A dirlo è il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, nel commentare la decisione di organizzare una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it