orezzo a un anno dalla frana riapre la strada provinciale 41

Riaprirà oggi, martedì 8 ottobre alle ore 14, la Strada Provinciale 41 a Orezzo, nel comune di Gazzaniga. La strada era stata chiusa con ordinanza provinciale il 10 ottobre 2024, a seguito di una frana che aveva provocato il cedimento del muro di sostegno e del fondo stradale al km 21+700. I lavori di ripristino sono iniziati il 25 giugno scorso, dopo la progettazione dell’intervento e l’affidamento dell’appalto all’impresa Duci srl di Vilminore di Scalve, che ha a sua volta subappaltato parte delle opere alla ditta Bettineschi srl di Rovetta. Nonostante una durata prevista di cinque mesi, i lavori si sono conclusi in anticipo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

