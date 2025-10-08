Ordini medici | 40mila camici bianchi in pensione entro il 2030 servono risorse

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Entro i prossimi 5 anni circa 40mila medici del Servizio sanitario nazionale andranno in pensione, ma 30mila di questi non saranno rimpiazzati. Ecco perché in vista della Manovra insisto nel dire che bisogna aumentare le risorse per le assunzioni, nella speranza che vengano assunti medici non solo negli ospedali, come è stato fatto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ordini - medici

Prestazioni di natura diagnostica nelle farmacie, gli Ordini dei Medici chiedono un incontro: "Disparità"

Ordini dei medici: “Bene 54mila iscritti a Medicina ma 1 su 2 dovrà rinunciare”

Ordini medici, 'bene 54mila iscritti a Medicina ma 1 su 2 dovrà rinunciare'

Ordini medici: “40mila camici bianchi in pensione entro il 2030, servono risorse” - (Adnkronos) – “Entro i prossimi 5 anni circa 40mila medici del Servizio sanitario nazionale andranno in pensione, ma 30mila di questi non saranno rimpiazzati. Secondo msn.com

Ordini dei medici: “Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla” - E anche in questo caso, con la Flotilla, non fanno altro che rispondere a quel bisogno di carattere et ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ordini Medici 40mila Camici