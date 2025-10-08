A Orciano, grazie a un bel progetto della Pro Loco, potrebbe rinascere una sala cinematografica a distanza di 43 anni dalla chiusura dello storico ‘ Cinema Italia ’ che si trovava all’inizio di corso Matteotti. Un locale ben vivo nella memoria di coloro che hanno superato il mezzo secolo, gestito dal ’64 all’’82 dall’indimenticato Mario Principi con la sua famiglia, frequentato da persone di ogni età, a partire da tanti giovani che trascorrevano lì parte del sabato sera o della domenica pomeriggio, spesso a fianco del fidanzato o della fidanzata. Perché fino ai primissimi anni ‘80 i cinema erano tra i luoghi di svago più in voga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orciano riaccende il grande schermo. Un cinema in paese, 43 anni dopo