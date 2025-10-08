Orban chiude la porta all’Euro
Viktor Orban ha chiuso la porta all'euro: nessuna ragione per l'Ungheria di adottarlo visto che l'Unione europea si sta disintegrando. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
#Orban chiude la porta all'#euro! Perfetto! Sbattiamo fuori dall'#UE Orban così l'#Ungheria non prenderà più i finanziamenti europei e non metterà più veti alle politiche europee!! - X Vai su X
Orban, 'la lavanderia dell'immunità Ue continua a funzionare' - È ormai ufficiale: Tisza affronterà le elezioni del prossimo anno con un uomo ricattato da Bruxelles. Da ansa.it