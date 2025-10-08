Orari e negozi | rivoluzione ai Gigli Solo Primark aperto fino alle 22

Un autunno denso di novità per il centro commerciale I Gigli tra variazioni di orario e nuove aperture, alcune delle quali decisamente d’impatto. Da pochi giorni i negozi chiudono alle 21 anziché alle 22 con il solo, gettonatissimo, Primark operativo fino alle 22 e la ristorazione fino alle 23 ma il diverso assetto non ha provocato ripercussioni sui contratti o sull’ occupazione come confermano i sindacati, in prima linea invece già per il periodo natalizio: "Non ci sono state modifiche ai contratti in essere per il capitolo orari – dice Giovanni Vangi Filcams Cgil -. Per quanto ci riguarda nei giorni scorsi come Filcams, Fiscascat e Uiltucs abbiamo avuto un incontro con il Comune di Campi sulla buona occupazione inserendo nel discorso anche l’ambito del commercio, Gigli inclusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

