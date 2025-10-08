Orari e negozi | rivoluzione ai Gigli Solo Primark aperto fino alle 22

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autunno denso di novità per il centro commerciale I Gigli tra variazioni di orario e nuove aperture, alcune delle quali decisamente d’impatto. Da pochi giorni i negozi chiudono alle 21 anziché alle 22 con il solo, gettonatissimo, Primark operativo fino alle 22 e la ristorazione fino alle 23 ma il diverso assetto non ha provocato ripercussioni sui contratti o sull’ occupazione come confermano i sindacati, in prima linea invece già per il periodo natalizio: "Non ci sono state modifiche ai contratti in essere per il capitolo orari – dice Giovanni Vangi Filcams Cgil -. Per quanto ci riguarda nei giorni scorsi come Filcams, Fiscascat e Uiltucs abbiamo avuto un incontro con il Comune di Campi sulla buona occupazione inserendo nel discorso anche l’ambito del commercio, Gigli inclusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

orari e negozi rivoluzione ai gigli solo primark aperto fino alle 22

© Lanazione.it - Orari e negozi: rivoluzione ai Gigli. Solo Primark aperto fino alle 22

In questa notizia si parla di: orari - negozi

Centri commerciali a Napoli e in Campania: i negozi aperti e chiusi a Ferragosto e gli orari

Ferragosto 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia il 15 agosto. Info e orari

Confcommercio: "A Cesena sempre più negozi con orari flessibili e aperti anche di domenica"

Castellammare. Comune, rivoluzione orari si lavora anche dopo pranzo - Un cambio di passo atteso da oltre venti anni che apporterà anche modifiche economiche all’asset di Palazzo Farnese. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Orari Negozi Rivoluzione Gigli