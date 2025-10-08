Ora il Villaggio è cardioprotetto | consegnato il defibrillatore alla farmacia Brunori

Nasce il ‘Villaggio cardioprotetto’: da martedì 7 ottobre è operativo il defibrillatore semiautomatico davanti alla farmacia Brunori di viale Benedetto Croce a Chieti Scalo, zona Villaggio Celdit.L’iniziativa è nata da un'idea dell'ex consigliere comunale Marco Di Paolo con la collaborazione con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Villaggio cardioprotetto: un defibrillatore davanti alla farmacia Brunori e un gruppo di cittadini formati per intervenire

