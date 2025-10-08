Ora basta speculare sulla pelle dei sanitari

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025

"Nel rispetto della legittima dialettica tra maggioranza e opposizione, non sono, però, accettabili speculazioni politiche sulla pelle del 118 dell’Emilia-Romagna, dei suoi operatori e dei suoi utenti: si tratta di un servizio che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e che assiste oltre 1.400 persone ogni giorno e più di 527mila all’anno". A dichiararlo l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, in merito alle dichiarazione del forzista Pietro Vignali sui decessi a seguito di codici a basso rischio durante i soccorsi del 118. Una ricostruzione "che respingiamo con forza – sottolinea Fabi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

