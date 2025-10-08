Pericolo scampato. Ilaria Salis resta all'Europarlamento, occuperà dopo le case la poltrona, incasserà decine di migliaia di euro dei contribuenti. Pericolo scampato dicevo, non certo quello di una sinistra ipocrita che usa i privilegi per proteggere i suoi e poi accusa gli avversari di essere una casta. A quello siamo abituati. Ma abbiamo almeno scampato il pericolo di sentirci una litania quotidiana contro Meloni, Tajani, Salvini, Orban, Trump e via elencando. Avrebbero cominciato ad accusare a reti unificate tutti di fascismo, nazismo, razzismo perché processare in un Paese dell'Ue una loro compagna, per accuse precedenti perfino all'elezione, è un atto eversivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ora almeno non rompano le scatole