Operazione Reset | tre arresti a Cortina per estorsione mafiosa e tentativi di infiltrazione negli appalti olimpici

Un’inchiesta della Procura di Venezia fa luce su una presunta rete criminale che avrebbe cercato di infiltrarsi negli appalti per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’operazione, denominata “Reset”, è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cortina d’Ampezzo, con il supporto dei Nuclei Investigativi di Belluno e Roma. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, il GIP ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone: due fratelli romani, uno finito in carcere e l’altro ai domiciliari, e un terzo uomo sottoposto all’obbligo di dimora nella capitale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

