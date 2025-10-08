Operato il ministro Crosetto | le sue condizioni

Il titolare della Difesa questa mattina è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni e il motivo di questa operazione Piccolo stop dal lavoro per il ministro Crosetto. Come comunicato dal Ministero della Difesa, questa mattina, mercoledì 8 ottobre, l’esponente del governo è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per l’eliminazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il tutto è perfettamente riuscito e già nei prossimi giorni potrebbe ritornare al suo posto. Sui tempi della ripresa dei lavori, però, al momento non si hanno certezze. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

