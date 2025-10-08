Operaio ubriaco nel cantiere tram Ruba le chiavi del furgone e scappa
Doveva lavorare al cantiere del tram di via Riva Reno. E invece si è preso una sbornia colossale. E successivamente, in preda alla rabbia alimentata dall’alcol, ha iniziato a recriminare contro il suo datore di lavoro, accusandolo di dovergli dei soldi e impossessandosi delle chiavi del minivan con cui avrebbe dovuto riportare a casa i suoi colleghi alla fine del turno. L’uomo, un operaio indiano di 37 anni, dipendente di una ditta di Brescia che collabora agli interventi per la realizzazione dei binari, è finito nei guai lunedì pomeriggio, quando il titolare della ditta, allertato dagli altri lavoratori, ha chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: operaio - ubriaco
