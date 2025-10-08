Operaio morto nello stabilimento Jindal di Brindisi | in sei rischiano il processo

Brindisireport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Rispondono tutte di tentato omicidio e adesso rischiano il processo. Il pm del tribunale di Brindisi, Raffaele Casto, ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di sei persone coinvolte nel procedimento scaturito dalla mote bianca di Gianfranco Conte, l'operaio di 37 anni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

