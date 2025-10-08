OnePlus 15s avrà una batteria impressionante secondo gli ultimi leak
Il nuovo OnePlus 15T potrebbe presentare una batteria impressionante, risultando una valida opzione tra i compatti top di gamma. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: oneplus - batteria
Ancora anticipazioni su OnePlus 15 tra batteria, spessore e colori
Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 7.000 mAh in 6,3": ecco il OnePlus 15s - X Vai su X
La tempistica di rilascio del OnePlus 15T è stata anticipata insieme alle specifiche principali - Si prevede che il OnePlus 15T succederà al OnePlus 13T, un flagship compatto lanciato all'inizio di quest'anno. notebookcheck.it scrive
OnePlus 15s è in arrivo con novità inaspettate sotto la scocca - OnePlus 15s, che in alternativa potrebbe chiamarsi OnePlus 15T, si prepara al lancio con un bel po' di rivoluzioni nel comparto hardware. Da telefonino.net