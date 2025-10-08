One Piece 2 | Netflix svela il primo sguardo a Laboon!

La ciurma di Cappello di Paglia è pronta a salpare verso una nuova, epica avventura! La seconda stagione della serie live-action di One Piece targata Netflix è in piena produzione e ha finalmente svelato un primo sguardo a due figure iconiche che i fan non vedevano l’ora di incontrare: la balena Laboon e il guardiano del faro, Crocus. Il titolo ufficiale della nuova stagione è One Piece: Into the Grand Line, un chiaro segnale che l’East Blue è ormai alle spalle. Monkey D. Luffy e i suoi compagni si preparano a varcare la temuta Rotta Maggiore, ma prima dovranno affrontare delle tappe cruciali che segnano la vera svolta del loro viaggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - One Piece 2: Netflix svela il primo sguardo a Laboon!

