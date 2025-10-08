One Piece 2 | Le nuove foto e i poster svelano le spettacolari location della seconda stagione

La seconda stagione di One Piece è attesa su Netflix nel 2026, intanto il servizio ha diffuso nuove foto che mostrano le ambientazioni dei prossimi episodi: ecco una breve guida verso la Rotta Maggiore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - One Piece 2: Le nuove foto e i poster svelano le spettacolari location della seconda stagione

In questa notizia si parla di: piece - nuove

Buone nuove per One Piece: ecco trailer e immagini della seconda stagione, l'annuncio della terza e dell'anime spinoff Heroines

One Piece 2: quando esce, le nuove immagini in anteprima e tutto quello che bisogna sapere

One Piece – Stagione 2: nuove immagini svelano Loguetown

Entertainment Weekly pubblica nuove foto della seconda stagione di One Piece che svelano Crocus e Laboon - facebook.com Vai su Facebook

One Piece -Netflix 2: Lovoon è meravigliosa nelle nuove immagini della seconda stagione - Netflix ha diffuso la nuova teaser visual e le prime immagini ufficiali della seconda stagione del live- drcommodore.it scrive

One Piece 2: alcuni nuovi arrivi nella serie Netflix svelati dalle foto inedite - Nel 2026 arriveranno in streaming gli episodi inediti dello show live- Da msn.com