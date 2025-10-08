Oncologia si amplia il progetto di consulenza alimentare grazie alla donazione di Amop e Bolzoni
La nutrizione clinica è un elemento centrale nel percorso di cura dei pazienti oncologici: una corretta alimentazione, adattata alle diverse fasi della malattia e delle terapie, può ridurre gli effetti collaterali delle cure, migliorare la risposta ai trattamenti e sostenere la qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ospedale di Tivoli: la #ASLRoma5 amplia l’offerta assistenziale per pazienti oncologici e loro familiari attivando il Servizio di Psico-Oncologia e l'Ambulatorio di Uro-Oncologia. Tutti i dettagli nel nostro comunicato ? https://aslroma5.it/ospedale-di-tivoli-attiv - X Vai su X
Il Distretto di Sesto Calende amplia l’offerta sanitaria: attivo il nuovo ambulatorio di neuropsicologia Dal 1° ottobre è operativo il nuovo ambulatorio di neuropsicologia della Casa di Comunità di Sesto Calende. Si tratta di un servizio altamente qualificato, aff - facebook.com Vai su Facebook
Oncologia in Toscana: con il Progetto ISPRO un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza territoriale - Dal progetto un documento per la prescrizione, la preparazione e la somministrazione dei farmaci oncologici all’interno del nuovo percorso di cura integrato, con l’obiettivo di supportare e di ... Scrive quotidianosanita.it
Oncologia, progetto pilota per i pazienti anziani - Dopo le difficoltà della pandemia, il reparto di Oncologia dell’ospedale di Ravenna guarda al futuro con fiducia. Riporta ilrestodelcarlino.it