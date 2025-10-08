Omicidio Ravasio come nei contesti mafiosi
Igor Benedito era lucido, perfettamente lucido. Capace di intendere e di volere, allora come oggi. E lo era anche in quel terribile momento in cui, al volante della sua Opel Corsa, travolse e uccise Fabio Ravasio. È questa una delle rivelazioni più forti emerse lunedì, alla riapertura della Corte d’Assise dopo la lunga pausa estiva. Davanti allo psichiatra Marco Lagazzi, il ventiseienne figlio di Adilma Pereira Carneiro ha raccontato dettagli mai svelati prima, né durante le indagini né in aula. "Avevano paura che andassi a denunciare – ha dichiarato – così, nelle ore dopo il fatto, mi hanno calmato con alcol, cibo e altra cocaina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Parabiago, svolta nell'omicidio Ravasio: Igor Benedito va ai domiciliari
Mantide di Parabiago, la versione del Blanco accusato di aver partecipato all'omicidio Ravasio
Omicidio Fabio Ravasio: fermata Ariane, la figlia della mantide Adilma
Omicidio Ravasio, Dhaibi nega ogni responsabilità: "Mi sono trovato in carcere senza aver fatto niente"
Delitto #Ravasio, il racconto allo psichiatra del figlio di #Adilma: "Avevano paura che andassi a denunciare". Il giovane era #capace di intendere e di volere quando investì il compagno della madre
Omicidio Ravasio, "come nei contesti mafiosi"
