Igor Benedito era lucido, perfettamente lucido. Capace di intendere e di volere, allora come oggi. E lo era anche in quel terribile momento in cui, al volante della sua Opel Corsa, travolse e uccise Fabio Ravasio. È questa una delle rivelazioni più forti emerse lunedì, alla riapertura della Corte d’Assise dopo la lunga pausa estiva. Davanti allo psichiatra Marco Lagazzi, il ventiseienne figlio di Adilma Pereira Carneiro ha raccontato dettagli mai svelati prima, né durante le indagini né in aula. "Avevano paura che andassi a denunciare – ha dichiarato – così, nelle ore dopo il fatto, mi hanno calmato con alcol, cibo e altra cocaina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, "come nei contesti mafiosi"