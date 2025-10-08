Omicidio in viale Muratori Mtiri resta in carcere dopo la convalida dell' arresto

Il Tribunale di Modena ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Mtiri Kais, il 46enne tunisino accusato di aver causato la morte del suo (ormai ex) coinquilino, Mansouri Chaouki, colpendolo ripetutamente con un coltello. Mtiri è indagato per il reato di omicidio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Omicidio in viale Muratori. L’indagato resta in carcere: "Mi sono difeso, avevo paura". La verità dalle telecamere - Mtiri Kais, tunisino di 46 anni, ha detto di aver disarmato il connazionale accoltellando una volta. Riporta msn.com

Omicidio in viale Muratori: "Mi sono solo difeso" - "Dall’esterno del locale ho visto una persona che correva verso viale Muratori e si è accasciata a terra. Scrive msn.com