Nel corso della mattina del 7 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Bergamo, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, nei confronti di quattro cittadini magrebini, gravemente indiziati – a vario titolo – di omicidio preterintenzionale, evasione, procurata inosservanza di pena e traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento rappresenta l’epilogo di un’articolata indagine condotta dal Nucleo Investigativo, che ha consentito di ricostruire un quadro complesso di reati interconnessi, commessi nel territorio bergamasco e in parte all’estero, con il coinvolgimento di più soggetti legati da rapporti di parentela e da una fitta rete di conoscenze comuni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Omicidio, evasione, latitanza, spaccio: due fratelli in carcere, un terzo ricercato

