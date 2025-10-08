Omicidio e droga blitz dei carabinieri | quattro arresti tra Bergamo e l’estero

IL BLITZ. Quattro cittadini nordafricani sono gravemente indiziati – a vario titolo – di omicidio preterintenzionale, evasione, procurata inosservanza di pena e traffico di sostanze stupefacenti.

In questa notizia si parla di: omicidio - droga

