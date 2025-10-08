Omicidio droga fughe all’estero e favoreggiamento della latitanza | tre arresti e un ricercato a Bergamo

Bergamo, 8 ottobre 2025 – Omicidio preterintenzionale, evasione, procurata inosservanza di pena e traffico di sostanze stupefacenti. Queste le accuse per quattro giovani di origine maghrebina nei confronti dei quali il gip di Bergamo, su richiesta della locale Procura, ha emesso un' ordinanza di custodia cautelare in carcere. Bergamo, quei bravi ragazzi di piazza Bonfanti. Un altro commerciante aggredito, i residenti del rione Celadina hanno paura Ad eseguirla, questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale orobico. Per due di loro il provvedimento è stato notificato in carcere, dov'erano già detenuti; il terzo è stato prelevato in casa e trasferito al carcere di Bergamo, mentre il quarto ha fatto perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

