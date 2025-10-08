Omicidio droga fughe all’estero e favoreggiamento della latitanza | tre arresti e un ricercato a Bergamo

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 8 ottobre 2025 – Omicidio preterintenzionale, evasione, procurata inosservanza di pena e traffico di sostanze stupefacenti. Queste le accuse per quattro giovani di origine maghrebina nei confronti dei quali il gip di Bergamo, su richiesta della locale Procura, ha emesso un' ordinanza di custodia cautelare in carcere. Bergamo, quei bravi ragazzi di piazza Bonfanti. Un altro commerciante aggredito, i residenti del rione Celadina hanno paura Ad eseguirla, questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale orobico. Per due di loro il provvedimento è stato notificato in carcere, dov'erano già detenuti; il terzo è stato prelevato in casa e trasferito al carcere di Bergamo, mentre il quarto ha fatto perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio droga fughe all8217estero e favoreggiamento della latitanza tre arresti e un ricercato a bergamo

© Ilgiorno.it - Omicidio, droga, fughe all’estero e favoreggiamento della latitanza: tre arresti e un ricercato a Bergamo

In questa notizia si parla di: omicidio - droga

Indagato per omicidio a Barletta, albanese arrestato per droga in Ungheria

Alex Marangon, cade l'ipotesi dell'omicidio: mistero su chi portò la droga all'abbazia di Vidor

Guerra della droga e fucilate nella campagna milanese: 3 arresti per tentato omicidio, armi e spaccio

omicidio droga fughe all8217esteroOmicidio, droga, fughe all’estero e favoreggiamento della latitanza: quattro arresti a Bergamo - Un’indagine tra Bergamo, la Francia e la Spagna, che è partita da una violenta aggressione avvenuta nel capoluogo orobico nei pressi della stazione delle autolinee la notte del 21 luglio 2022 ... ilgiorno.it scrive

Omicidio del garage, il sospettato resta in carcere. L’ipotesi di una lite legata al traffico di droga - Matteo Borrelli (nella foto), 37 anni, originario di Erba, fermato venerdì notte perché accusato di aver ucciso, a Loreto, Ettore Alessandro Sorrentino, di Castelfidardo, deve restare in carcere: lo ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Droga Fughe All8217estero