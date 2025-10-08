Omicidio droga e favoreggiamento della latitanza | blitz dei carabinieri tre arresti e un ricercato
Bergamo, 8 ottobre 2025 – Omicidio preterintenzionale, evasione, procurata inosservanza di pena e traffico di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse che pendono – a vario titolo – nei confronti di quattro cittadini nordafricani, nei confronti dei quali il gip di Bergamo, su richiesta della locale procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad eseguirla, questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale orobico. Per due di loro il provvedimento è stato notificato in carcere, dov'erano già detenuti; il terzo è stato prelevato in casa e trasferito al carcere di Bergamo, mentre il quarto ha fatto perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: omicidio - droga
