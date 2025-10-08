Omicidio di Marco Gianni | l' ergastolo per Riccardo Di Girolamo confermato in appello

E' stata confermata la condanna all'ergastolo per Riccardo Di Girolamo, l'uomo accusato di aver ucciso a colpi di fucile il 31enne Marco Gianni. Il delitto risale al 13 aprile 2023, commesso in un vivaio di Borgo San Donato, frazione di Sabaudia. La vittima era il titolare dell'azienda, rinvenuto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

omicidio marco gianni ergastoloOmicidio di Marco Gianni, ergastolo confermato per Di Girolamo - I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma ieri poco prima delle 13,30 hanno letto la sentenza. Si legge su latinaoggi.eu

