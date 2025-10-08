Omicidio di Cassina Valsassina salta l' udienza di Corrado Paroli per un errore
L'udienza preliminare per Corrado Paroli, il 48enne accusato di aver ucciso la madre Margherita Colombo a Cassina Valsassina il 18 novembre 2024, è saltata martedì mattina per un errore procedurale. Il giudice Salvatore Catalano ha dovuto rinviare tutto a causa di un difetto di notifica, con il.
