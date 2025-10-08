Omicidio di Bader alla Barca Scarcerato uno degli indagati | ai domiciliari con il braccialetto
Charlie Sarcinelli, arrestato (assieme a Badreddine Krimi) per l’ omicidio di Bader Essefi (nella foto), 19enne ucciso alla Barca il 25 aprile scorso, è stato scarcerato: è ai domiciliari con braccialetto elettronico a casa dei nonni in provincia di Napoli. Questo perché - ha stabilito il gip - è trascorso "un tempo apprezzabile" dal fatto e perché vengono ritenuto più che accettabili le condizioni del contesto abitativo e familiare, anche tenendo conto della distanza da Bologna. Bader, di origine tunisina, era arrivato in Italia quattro anni fa e lavorava come aiuto cuoco da Manicarettibo, in via Saragozza: quella sera, è stato trovato agonizzante sul marciapiede di via Colombi, dietro la chiesa di Sant’Andrea, dopo una lite violentissima con Sarcinelli e Krimi, iniziata sotto i portici del Treno: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
