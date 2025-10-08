Omicidio Chiara Poggi Garlasco | indagato per diffamazione l’avvocato di Sempio
L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta
Il delitto di Garlasco, 18 anni di battaglie giudiziarie dopo l'omicidio di Chiara Poggi
Garlasco, nuova svolta sull’omicidio di Chiara Poggi: la decisione degli inquirenti
