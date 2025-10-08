Omicidio al campo nomadi massima allerta per il funerale della principessa sinti

Con una faida in corso, un ricercato in tutta Italia e le grida di vendetta sui social e non solo, l'allerta è massima: non c'è ancora una data per il funerale di Dolores Dori, la donna uccisa al campo nomadi di Lonato con 3 colpi di pistola, ma si prevedono ingenti misure di sicurezza per la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - campo

Omicidio di Salvatore Blandino a Quarrata, fermato il figlio: il cadavere del padre trovato in un campo

Aggressione con bottiglie e sedie a Largo Campo: 2 arresti per tentato omicidio

Salerno: rissa a Largo Sedile del Campo, due fermi per tentato omicidio

Mentre madre e il figlio della vittima sono accusati di tentato omicidio per aver partecipato al blitz al campo nomadi, si cerca ancora il consuocero di Dolores Dori: sarebbe stato lui a ucciderla - facebook.com Vai su Facebook

Spari nel campo sinti, la vittima lasciata agonizzante in ospedale, la caccia all'uomo: l'omicidio di Dolores Dori. Figlia della "regina" di Pistoia, 44 anni. Dietro l'omicidio il matrimonio della figlia della donna - X Vai su X

Omicidio di Dolores Dori al campo nomadi di Lonato, fermati la madre e il figlio della vittima - La donna di origini sinti è morta all’ospedale di Desenzano dopo essere stata ferita da alcuni colpi di pistola. Come scrive msn.com

Dopo l’omicidio e i fermi, tensione alle stelle nei campi nomadi - Tutte le aree della provincia di Brescia sono presidiate dai Carabinieri dopo che nelle ultime ore sono stati fermati la madre e il figlio 16enne della 44enne uccisa a Lonato ... Da giornaledibrescia.it