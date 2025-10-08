Omicidio al campo nomadi di Lovato | madre e figlio di Dolores Dori torchiati dagli inquirenti

Lonato del Garda, 8 ottobre 2025 – Continuano senza sosta le ricerche di chi ha sparato uccidendo la 44enne veneta di origine sinti Dolores Dori, che alcuni giorni fa ha fatto irruzione nel campo nomadi di Lonato del Garda dove c’è stata una sparatoria in cui è stata è stata ferita. Sparatoria al campo nomadi di Lonato, morta Dolores Dori È poi stata colpita al torace e a una gamba. Trasportata dal compagno all’ospedale di Desenzano del Garda, è deceduta nonostante gli sforzi dei medici e degli infermieri, che hanno fatto di tutto per aiutarla. La nonna regina dei sinti, il figlio sedicenne e le pistole per un matrimonio che “non s’ha da fare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio campo nomadi lovatoDolores Dori uccisa e scaricata in ospedale, il marito minaccia vendetta sui social: "Ti distruggerò, ridatemi mia figlia" - Proseguono le indagini sull'omicidio della donna di 43 anni, colpita da almeno tre colpi d'arma da fuoco campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Segnala today.it

omicidio campo nomadi lovatoFunerali blindati per Dolores Dori: il killer della "principessa" sinti uccisa al campo nomadi è ancora in fuga - Il delitto avvenuto nel Bresciano è maturato nell'ambito di una faida familiare e si cerca il consuocero della vittima ... Segnala today.it

