Omicidio al campo nomadi di Lovato | madre e figlio di Dolores Dori torchiati dagli inquirenti
Lonato del Garda, 8 ottobre 2025 – Continuano senza sosta le ricerche di chi ha sparato uccidendo la 44enne veneta di origine sinti Dolores Dori, che alcuni giorni fa ha fatto irruzione nel campo nomadi di Lonato del Garda dove c’è stata una sparatoria in cui è stata è stata ferita. Sparatoria al campo nomadi di Lonato, morta Dolores Dori È poi stata colpita al torace e a una gamba. Trasportata dal compagno all’ospedale di Desenzano del Garda, è deceduta nonostante gli sforzi dei medici e degli infermieri, che hanno fatto di tutto per aiutarla. La nonna regina dei sinti, il figlio sedicenne e le pistole per un matrimonio che “non s’ha da fare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
