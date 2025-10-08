Omakase ma con anima | il giapponese che mancava a Milano

Gamberorosso.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco come si mangia nel nuovo ristorante giapponese che ha aperto il 1° ottobre in zona Porta Venezia: dodici ospiri, gli chef Hirohiko Shimizu e Daigo Wakui dietro al bancone e una materia prima eccelsa. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

