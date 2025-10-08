Omakase ma con anima | il giapponese che mancava a Milano
Ecco come si mangia nel nuovo ristorante giapponese che ha aperto il 1° ottobre in zona Porta Venezia: dodici ospiri, gli chef Hirohiko Shimizu e Daigo Wakui dietro al bancone e una materia prima eccelsa. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Nel cuore di Porta Venezia a Milano ha appena aperto un nuovo ristorante AUTENTICO GIAPPONESE che serve l’alta cucina giapponese. Un unico bancone da 14 posti, due maestri — tra cui Hirohiko Shimizu — per un’esperienza Omakase in stile Edomae: - facebook.com Vai su Facebook
Akoya porta l’omakase giapponese a Torino: la nuova sfida di Christian Mandura - Si trova a suo agio, Christian Mandura, nel ruolo di deus ex machina di ristoranti: salutato il grande pass- Secondo gamberorosso.it