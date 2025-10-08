Oltre 30mila pellegrini per pregare davanti le spoglie mortali di San Francesco | ecco come prenotare

Sono già oltre 30mila i pellegrini da tutto il mondo che si sono prenotati e arriveranno ad Assisi per sostare in preghiera davanti alle spoglie mortali di san Francesco. La prima ostensione pubblica del Santo si terrà dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 nella chiesa inferiore della Basilica. Un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it