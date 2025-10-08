Olly e la verità sulla tavola macchiata | Non dovevo scusarmi con il popolo

Un anno d’oro per Olly, dove le polemiche non sono mancate. Come quella della tavola macchiata: un vero e proprio caso scoppiato sui social, che ha indignato il popolo del web. Il giovane cantante non ha mai replicato a critiche e malelingue. Almeno fino ad oggi, quando ha deciso di rispondere con fermezza e dare finalmente la sua versione dei fatti. La replica di Olly sul caso della tavola macchiata. “Io e i miei amici abbiamo lasciato uno schifo e abbiamo chiesto scusa alle persone coinvolte. Il giorno dopo sembrava fosse successo il patatrac. Non ho sentito il bisogno di chiedere scusa al popolo dei social. 🔗 Leggi su Dilei.it

