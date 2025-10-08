Olimpiadi Milano-Cortina blitz antimafia | fermati due fratelli romani per estorsione
L’inchiesta della Dda di Venezia svela il piano di un gruppo criminale legato agli ultras della Lazio per infiltrarsi negli appalti dei Giochi invernali 2026 e controllare locali e attività a Cortina d'Ampezzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
