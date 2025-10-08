Olimpiadi Milano-Cortina blitz antimafia | fermati due fratelli romani per estorsione

L’inchiesta della Dda di Venezia svela il piano di un gruppo criminale legato agli ultras della Lazio per infiltrarsi negli appalti dei Giochi invernali 2026 e controllare locali e attività a Cortina d'Ampezzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

olimpiadi milano cortina blitz antimafia fermati due fratelli romani per estorsione

Estorsioni e droga a Cortina, ma la rete criminale puntava agli appalti delle Olimpiadi 2026: tre arresti - L'inchiesta Reset della DDA di Venezia che ha portato a tre arresti a Cortina: un piano criminale che dallo spaccio puntava agli appalti olimpici

Operazione "Reset": tre arresti a Cortina per estorsione mafiosa e tentativi di infiltrazione negli appalti olimpici - Operazione "Reset" a Cortina: tre arresti per estorsione e tentativi di infiltrazione negli appalti per le Olimpiadi Milano-Cortina

