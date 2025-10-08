Olimpiadi Milano-Cortina arrestati due fratelli romani | volevano infiltrarsi negli appalti del villaggio olimpico

 E’ scattata questa mattina, tra Cortina d’Ampezzo e Roma, l’operazione “Reset”, che ha permesso di disarticolare un gruppo criminale che provava, tra le altre cose, a infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Stamattina i carabinieri di Cortina d’Ampezzo, supportati da quelli dei Nuclei investigativi di Belluno e della Capitale, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip di Venezia, su richiesta di quella Dda, a carico di tre soggetti: uno è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, uno è stato messo agli arresti domiciliari e per uno è scattato l’obbligo di dimora a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

olimpiadi milano cortina arrestati due fratelli romani volevano infiltrarsi negli appalti del villaggio olimpico

© Secoloditalia.it - Olimpiadi Milano-Cortina, arrestati due fratelli romani: volevano infiltrarsi negli appalti del villaggio olimpico

