Olimpiadi Milano-Cortina arrestati due fratelli romani | volevano infiltrarsi negli appalti del villaggio olimpico
E’ scattata questa mattina, tra Cortina d’Ampezzo e Roma, l’operazione “Reset”, che ha permesso di disarticolare un gruppo criminale che provava, tra le altre cose, a infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Stamattina i carabinieri di Cortina d’Ampezzo, supportati da quelli dei Nuclei investigativi di Belluno e della Capitale, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip di Venezia, su richiesta di quella Dda, a carico di tre soggetti: uno è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, uno è stato messo agli arresti domiciliari e per uno è scattato l’obbligo di dimora a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: olimpiadi - milano
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Vuoi pernottare a Milano per le Olimpiadi? Per 16 giorni si spende fino a 64.500 euro: tariffe quadruplicate
Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende
Olimpiadi Milano-Cortina, blitz antimafia: fermati due fratelli romani per estorsione #cortina #milano #olimpiadi #8ottobre - X Vai su X
La proposta avanzata dal ministro degli esteri all’Organizzazione delle nazioni unite in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina 2026, cercano di infiltrarsi negli appalti: 3 arrestati - Contestualmente, sono state fatte perquisizioni nei confronti di altre 4 persone ... Lo riporta msn.com
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, infiltrazioni negli appalti: 3 arresti - Indagine e arresti – I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri di Cortina d’Ampezzo, Belluno e Roma. Riporta pupia.tv