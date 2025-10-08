Olga di Anya Taylor-Joy in The Northman è un personaggio realmente esistito?

Il principe vichingo Amleth interpretato da Alexander Skarsgård non è stato l’unico personaggio memorabile di The Northman, l’epico film di vendetta di Robert Eggers che vanta personaggi come l’eccentrico Heimir The Fool interpretato da Willem Dafoe e l’eroica maga Olga interpretata da Anya Taylor-Joy. Il film è incentrato su Amleth che intraprende una missione per vendicare la morte di suo padre e conquistare il trono su cui siede il suo intrigante zio. Olga della Foresta di Betulle è un personaggio inquietante che elabora strategie e sostiene di avere poteri soprannaturali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it