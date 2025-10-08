Oleh Plotnytskyi è un baluardo di Perugia, di cui difende i colori dal 2019-2020. Lo schiacciatore ucraino è da ormai sette anni un punto di riferimento per la formazione umbra, con cui ha conquistato l’ultima Champions League e con sui spera di fare festa anche nell’annata agonistica alle porte. Nelle ultime ore si è parlato parecchio del 28enne non per le sue doti tecniche, ma per un mancato gesto al termine dell’amichevole tra i Block Devils e i Suntory Sunbirds. L’attaccante non ha infatti stretto la mano sottorete a due avversari di nazionalità russa. Dmitriy Muserskiy ed Egor Kliuka giocano tra le fila della formazione giapponese, l’ucraino si è rifiutato di avere un contatto con i due rivali davanti ai 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oleh Plotnytskyi non stringe la mano ai russi in amichevole: la scelta dello schiacciatore di Perugia