Oktoberpark al parco cittadino almoad di Carini tre giorni di eventi
Ritorna l'OktoberPark! Tanta musica, food a tema OktoberFest, birra 100% tedesca e divertimento assicurato! Si parte venerdì 10 alle 20.30 con il tributo ai Red Hot Chili Peppers dei Getontoptributerhcp. A seguire l'esplosiva cover band Area 51 Band.Sabato 11 ore 21.00, tornano per la seconda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
oktoberpark - parco
Carini (PA) • AlmoAd Parco Cittadino – Via Rovigo OKTOBERPARK 2025 10 – 11 – 12 Ottobre 2025 Ingresso Libero Tre giorni di festa all’insegna di birra, food, musica e animazione in perfetto stile bavarese! Stinco • Gulash • Bratwurst • Cost - facebook.com Vai su Facebook
