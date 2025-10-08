oggi la consegna del sale al papa per la prima volta a leone xiv

Oggi il sale di Cervia, come da tradizione, verrà consegnato per la prima volta a papa Leone XIV in occasione dell’udienza plenaria del mercoledì. Il Pontefice riceverà il dono dalle mani dell’assessore alle Tradizioni e Identità Gabriele Armuzzi e di alcuni rappresentanti del gruppo civiltà Salinara, che giungeranno in Vaticano insieme a una folta delegazione, tra cui anche i pellegrini del Cammino del sale. La consegna del sale alla mensa papale è una tradizione: avveniva in passato quando Cervia omaggiava il Pontefice del sale migliore e del primo salfiore. Iniziata quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444, la tradizione si fermò nel 1870, in seguito alla breccia di Porta Pia, che interruppe i rapporti tra il Vaticano e il Regno d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

