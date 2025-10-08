Oggi è la Giornata Mondiale della Dislessia e le città si colorano di turchese

Si celebra l’8 ottobre la Giornata Mondiale della Dislessia. Tantissimi Palazzi comunali di tutta Italia si coloreranno di turchese, per fare informazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento. Sono tantissime le iniziative organizzate: ad esempio, l’Istituto Serafico di Assisi, specializzato in questi disturbi, presenterà i risultati di un innovativo metodo di apprendimento. Giornata Mondiale della Dislessia, tutto si colora di turchese. L’Istituto Serafico spiega, infatti, che 31 studenti su 34 (pari al 91,17%) hanno migliorato le competenze di comprensione del testo in prove riconosciute a livello nazionale come le Mt, le prove criteriali e la prova di studio della batteria Amos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

